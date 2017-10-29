Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesinde Teknik Direktör Şenol Güneş'in Medel ve Lens'i oyuna dahil etmek istediği ancak ikilinin girmek istemedikleri iddia edilmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Lens, "Söylentileri duyum. Şunu bilmelerini isterim ki her zaman severek oynamaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

MEDEL İLE BİRLİKTE OYUNA GİRMEK İSTEMEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İddiaya göre Beşiktaş'ta karşılaşmanın son bölümlerinde ısınan isimlerden Jeremain Lens, teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyuna girmek için çağrıldı. Ancak Lens, oyuna girmek istemediğini belirtti. Şenol Güneş, daha sonra ise Gary Medel, oyuna girmek için çağrıldı. Fakat Medel de Şenol Güneş'e oyuna girmek istemediğini söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada konu ile ilgili şunları söylemişti:"Orta sahada oyuncu değişikliği yapmak istedim. Bunun Medel olabileceğini düşünmüştüm. Ancak ısınan oyunculara kimi oyuna alacağımı söylememiştim. Üç oyuncuyu da yanıma çağırdığımda Medel gelirken biraz ağır davrandı. Sanırım kendisinin girmeyeceğini düşündü. Medel öyle yapınca ben de oyuna Necip'i aldım. Büyütülecek bir durum yok. Ama ben çağırınca oyuncuların heyecanla gelmesini isterim."

ŞENOL GÜNEŞ: HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ YANLIŞ GÖRMÜŞSÜNÜZ

Güneş bir gazetecinin 'Oyuna girecek oyuncular açısından bir karışıklık mı oldu, biz mi yanlış gördük?' sorusuna şu açıklamayı yaptı:

"Her zaman olduğu gibi yanlış görmüşsünüz. Beş tane oyuncumuz ısınıyordu. Hangi oyuncu gelecekse hızlı gelmesini istedim. İsim söylenen oyuncu yavaş diğerleri hızlı gelir. Ben daha isim söylemedim. Orta sahaya bir oyuncu alacaktım. Tercim hakkım Necip'ti bu bir sorun mu?"

Kaynak: haberinburada