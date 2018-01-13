Beşiktaş Mustafa Pektemek'in attığı golle 1-0 öne geçerken rakip sakatlık olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu. Bunun üzerine Beşiktaşlı oyuncular rakiplerinin gol atmasına izin verdi ve eşitlik sağlandı

Antalya'da 2'nci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Skenderbeu ile hazırlık maçında karşılaştı. Mücadelenin 16'ncı dakikasında Fair-Play örneği sergilendi. Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Skenderbeu takımından Bajram Jashanica, Lens ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde sakatlık geçirdi. Oyuncuların büyük bir bölümü o sırada sakatlanan futbolcuya bakarken, Beşiktaşlı Gökhan Gönül maçı başlattı ve devamında da Mustafa Pektemek 16'ncı dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı.

ŞENOL GÜNEŞ TALİMAT VERDİ, RAKİP TAKIM GOL ATTI

Skenderbeulu oyuncuların yoğun itirazları sonrası, Gökhan Gönül'ün takım arkadaşlarıyla konuşması ve Şenol Güneş'in talimatıyla, Beşiktaşlı oyuncular santradan sonra hareketsiz kaldı. Arnavutluk ekibinden Ali Sowe, 17'nci dakikada boş kaleye topu göndererek durumu 1-1'e getirdi. Beşiktaşlı oyuncuların hazırlık maçında yaptıkları bu fair-play örneği büyük beğeni topladı.

İLK YARI 1-1 BERABERE SONUÇLANDI

Bu gollerle 1-1 biten ilk yarının ardından Beşiktaş 2'nci devreye oyuncu değişiklikleri ile başladı. Mitrovic'in yerine giren Medel stoperde Vida'nın partneri olurken, Tolgay'ın yerine giren Talisca da 10 numara pozisyonuna geçti. Oğuzhan ise bu devrede orta sahada görev yaptı. Bir diğer değişiklik de Babel'in yerine dahil olan Negredo'nun santrfora, Mustafa Pektemek'in de sol forvete geçmesiyle yaşandı.

Baskıyı artıran siyah-beyazlılar, 52'nci dakikada yine Mustafa Pektemek'in golü ile 2-1 öne geçti. 62'nci dakikada bu kez sahneye çıkan isim Negredo'ydu ve İspanyol golcü Quaresma'nın ortasında skoru 3-1'e getiren golü attı. 89'uncu dakikada Skenderbeu'dan Sabien'in attığı penaltı golü, skoru belirledi ve maç 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

10 GÜNLÜK ANTALYA KAMPI TAMAMLANDI

Beşiktaş, Skenderbeu maçı ile beraber 10 günlük Antalya kampını tamamladı. Maçın ardından Antalya Havalimanı'na geçecek olan siyah-beyazlılar, özel uçak ile İstanbul'a dönecek ve 2 gün izin yapacak. Beşiktaş ikinci yarı hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde devam edecek.

Kaynak: haberinburada