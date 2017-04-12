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beşiktaşlı futbolcular ortalığı salladı!

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR ORTALIĞI SALLADI!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympique Lyon ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Fransa'ya gitti.

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:50
Puan Ver : Beşiktaşlı Futbolcular Ortalığı Salladı!(10/10)9



Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Lyon'a giden kafilede, Trabzonspor ile oynanan lig maçında sakatlanan Ricardo Quaresma ve kırmızı kart cezalısı Vincent Aboubakar yer almadı.




UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympique Lyon ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Fransa'ya gitti.




Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Lyon'a giden kafilede, Trabzonspor ile oynanan lig maçında sakatlanan Ricardo Quaresma ve kırmızı kart cezalısı Vincent Aboubakar yer almadı.




Beşiktaşlı futbolcuların şık görünümü, 'maken oldular' yorumlarını da beraberinde getirdi.



 



kaynak:habertürk












Etiketler: Beşiktaşlı  Futbolcular  Ortalığı  Salladı    haber

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