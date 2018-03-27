Önceki günlerde İspanyol basınına demeç veren Beşiktaşlı kaleci Fabri, Dünya Kupasında oynama hayalinden bahsetmişti. Uruguay Milli Takımında oynama uygunluğu bulunduğu için bu ülkeden gelecek milli davete icabet edebileceğini ifade eden Fabri'nin beklediği haber gelmedi.

"MUSLERA'YA ÇOK GÜVENİYORUM"

Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Oscar Tabarez, Çin'de düzenlenen turnuvada yaptığı açıklamada Dünya Kupası'na götüreceği kadronun yüzde 90'ının şu anda burada olduğunu söyledi. Fernando Muslera'ya çok güvendiklerinin altını çizen Tabarez, kaleci adaylarının ise Martin Silva ile Martin Campana olduğunu ifade etti.

"URUGUAY ÇAĞIRIRSA KABUL EDERİM" DEMİŞTİ

Fabri önceki günlerde yaptığı açıklamada "Uruguay beni çağırırsa teklifi kabul ederim. 2018 Dünya Kupası'na gitmek, böyle büyük bir turnuvada sahaya çıkmak ve bu tecrübeyi yaşamak benim için harika olur" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada