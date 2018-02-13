BEŞİKTAŞLI ESNAF, TALİSCA İÇİN BONSERVİS KUTUSU YAPTI
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'nın bonservisinin alınmasını isteyen esnaf, dükkanına yardım kutusu koydu.
Beşiktaş'ta ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Talisca'nın ortaya koyduğu performans siyah beyazlı taraftarları harekete geçirdi. Son 4 maçta attığı 6 golle dikkatleri üzerine çeken ve yeniden Beşiktaş camiasının sevgilisi haline gelen Brezilyalı oyuncunun bonservis sorununu çözmek için ilginç bir yöntem bulundu.
DESTEK SAĞLAMAK İÇİN KULÜBE GÖNDERECEK
Benfica'dan 2 sezonluğuna kiralanan ve 20 milyon Euro'luk (93 milyon TL) satın alma opsiyonu 31 Mayıs'ta sona erecek olan Brezilyalı futbolcunun tapusunun alınmasını isteyen Beşiktaşlı bir esnaf dükkanına 'Talisca bonservis kutusu' yaptı.
14 GOL 3 ASİSTİ VAR
Buraya atılacak paraları Talisca'nın bonservisine katkı sağlamak için kulübe vereceğini açıklayan esnaf sosyal medyada da büyük ilgi çekti. Bu sezon toplamda 14 gol 3 asistlik performans gösteren Brezilyalı oyuncunun sezon sonunda bonservisinin alınması için sosyal medyadan bu kampanyaya destek yağdı.
Kaynak: haberinburada
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