Beşiktaşlı efsane Nihat Kahveci, Galatasaraylı Maicon'un Göztepe'ye attığı frikik golüyle mest oldu: Frikik nasıl atılır okulu açsın.

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta Brezilyalı stoper Maicon haftaya damga vuran bir frikik golüne imza attı.

29 yaşındaki savunma oyuncusunun muhteşem golüne Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Nihat Kahveci de attığı tweetle kayıtsız kalmadı.

Nihat Kahveci attığı tweette, "Maicon frikik nasıl atılır okulu açmalı. Bu nasıl bir gol?" diye yazdı.

Kaynak: haberinburada