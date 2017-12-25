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Beşiktaşlı efsane, Maicon'un golüne inanamadı

BEŞİKTAŞLI EFSANE, MAİCON'UN GOLÜNE İNANAMADI

Beşiktaşlı efsane Nihat Kahveci, Galatasaraylı Maicon'un Göztepe'ye attığı frikik golüyle mest oldu: Frikik nasıl atılır okulu açsın.

Tarih : 25 Aralık 2017, 11:30
Puan Ver : Beşiktaşlı Efsane, Maicon'un Golüne İnanamadı(9/10)5

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta Brezilyalı stoper Maicon haftaya damga vuran bir frikik golüne imza attı.

29 yaşındaki savunma oyuncusunun muhteşem golüne Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Nihat Kahveci de attığı tweetle kayıtsız kalmadı.

Nihat Kahveci attığı tweette, "Maicon frikik nasıl atılır okulu açmalı. Bu nasıl bir gol?" diye yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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