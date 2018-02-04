BEŞİKTAŞLI DENYS BOYKO'YA ROMANYA'DAN SÜRPRİZ TALİP
Beşiktaş'ın uzun süredir takımdan göndermek istediği Denys Boyko'ya, Rumen ekibi Steaua Bükteş talip oldu.
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve takımdan gönderilmek istenen Ukraynalı file bekçisi Denys Boyko'ya Romanya'dan talip var.
CLUB BRUGGE İLE ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI
Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre FCSB, Boyko'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için Beşiktaş'la görüşme yapıyor.
Tecrübeli eldiven, devre arası transfer döneminde Club Brugge ile transfer görüşmesi yapmış ancak anlaşma sağlayamamıştı.
Kaynak: haberinburada
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