Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve takımdan gönderilmek istenen Ukraynalı file bekçisi Denys Boyko'ya Romanya'dan talip var.

CLUB BRUGGE İLE ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre FCSB, Boyko'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için Beşiktaş'la görüşme yapıyor.

Tecrübeli eldiven, devre arası transfer döneminde Club Brugge ile transfer görüşmesi yapmış ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Kaynak: haberinburada