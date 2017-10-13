Beşiktaş'ın başarılı golcüsü Cenk Tosun, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili çok çarpıcı ve sert ifadeler kullandı.

Milli golcü olaylı Fenerbahçe derbisi ile ilgili sert sözler sarf etti. İşte o açıklamalardan satırlar:

"Bir pozisyonda eğer bana faul yapılmış ancak düdük çalınmamışsa emeğim çalınmış gibi hissediyorum. Ancakbazen sonradan televizyonda kendimi izlediğimde "Bu ben miyim" diye kendi kendime soruyorum. Sonuçta hakemler de insan, bunu hiçbir zaman aklımdan çıkarmamalıyım. Bir vites düşürmem gerektiğinin farkındayım.

"FENERBAHÇE MAÇINDA TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜK"

Bir de şöyle bir sıkıntım var. Yenildiğimiz maçlardan sonra günlerce uyuyamamak gibi kötü bir huyum var. Fenerbahçe maçında resmen tuzağa düşürüldük. Bunu unutamıyorum. Biz Beşiktaş olarak asla bu tip ayak oyunları ile maç kazanma yollarına girmeyeceğiz."

BEŞİKTAŞ'TA KARARSIZLIK

Öte yandan Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a gelen transfer teklifleri yöneticilerin ikiye bölünmesine yol açtı. Golcü futbolcuya başta İngiliz kulüpleri olmak üzere Avrupa'dan birkaç ülkeden daha teklif geldiği belirtildi. Yönetimin bir bölümü "20 milyon euro verilmesi halinde satalım" diye görüş bildirirken, diğer yöneticiler buna karşı çıktı. Satılma taraftarı olan yöneticiler, "Bu gelecek parayla Talisca'nın bonservisini alırız. Ayrıca sezon sonunda Aboubakar'ı da transfer ederiz" diye görüş bildirdiler. Ancak diğer yöneticiler, "Cenk'i şu anda satarsak şampiyonluğu kaybederiz. Çünkü Negredo formda değil. Şampiyonluğu bu nedenle kaybedersek taraftarlara ne diyeceğiz" dediler"

CENK DE GİTMEK İSTEMİYOR

Siyah beyazlı takımın bu sezon en formda ismi olan Cenk Tosun'un da gelen tekliflere rağmen yönetime gitmekistemediğini ilettiği ortaya çıktı.Cenk, "Beşiktaş'ta mutluyum. Zaten çocukluğumdan Beşiktaşlıyım. Bir yere gitmekistemiyorum. Hele şu anda hiç istemiyorum. Çünkü burada daha yapacak işim var. Günün birinde kulübümün demenfaatine olacaksa İngiltere'de futbol oynamak isterim. Ancak bunun şimdi zamanı değil. Ben şu anda sadece Beşiktaş'ın başarısına konsantre olmak istiyorum. Çünkü önümüzde Şampiyonlar Ligi ve lig var." dedi.

Kaynak: haberinburada