BEŞİKTAŞLI CENK'TEN FENERBAHÇE'YE OLAY YARATACAK SÖZLER: TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜK
Beşiktaş'ın başarılı golcüsü Cenk Tosun, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili çok çarpıcı ve sert ifadeler kullandı.
Milli golcü olaylı Fenerbahçe derbisi ile ilgili sert sözler sarf etti. İşte o açıklamalardan satırlar:
"Bir pozisyonda eğer bana faul yapılmış ancak düdük çalınmamışsa emeğim çalınmış gibi hissediyorum. Ancakbazen sonradan televizyonda kendimi izlediğimde "Bu ben miyim" diye kendi kendime soruyorum. Sonuçta hakemler de insan, bunu hiçbir zaman aklımdan çıkarmamalıyım. Bir vites düşürmem gerektiğinin farkındayım.
"FENERBAHÇE MAÇINDA TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜK"
Bir de şöyle bir sıkıntım var. Yenildiğimiz maçlardan sonra günlerce uyuyamamak gibi kötü bir huyum var. Fenerbahçe maçında resmen tuzağa düşürüldük. Bunu unutamıyorum. Biz Beşiktaş olarak asla bu tip ayak oyunları ile maç kazanma yollarına girmeyeceğiz."
BEŞİKTAŞ'TA KARARSIZLIK
Öte yandan Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a gelen transfer teklifleri yöneticilerin ikiye bölünmesine yol açtı. Golcü futbolcuya başta İngiliz kulüpleri olmak üzere Avrupa'dan birkaç ülkeden daha teklif geldiği belirtildi. Yönetimin bir bölümü "20 milyon euro verilmesi halinde satalım" diye görüş bildirirken, diğer yöneticiler buna karşı çıktı. Satılma taraftarı olan yöneticiler, "Bu gelecek parayla Talisca'nın bonservisini alırız. Ayrıca sezon sonunda Aboubakar'ı da transfer ederiz" diye görüş bildirdiler. Ancak diğer yöneticiler, "Cenk'i şu anda satarsak şampiyonluğu kaybederiz. Çünkü Negredo formda değil. Şampiyonluğu bu nedenle kaybedersek taraftarlara ne diyeceğiz" dediler"
CENK DE GİTMEK İSTEMİYOR
Siyah beyazlı takımın bu sezon en formda ismi olan Cenk Tosun'un da gelen tekliflere rağmen yönetime gitmekistemediğini ilettiği ortaya çıktı.Cenk, "Beşiktaş'ta mutluyum. Zaten çocukluğumdan Beşiktaşlıyım. Bir yere gitmekistemiyorum. Hele şu anda hiç istemiyorum. Çünkü burada daha yapacak işim var. Günün birinde kulübümün demenfaatine olacaksa İngiltere'de futbol oynamak isterim. Ancak bunun şimdi zamanı değil. Ben şu anda sadece Beşiktaş'ın başarısına konsantre olmak istiyorum. Çünkü önümüzde Şampiyonlar Ligi ve lig var." dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Silahlı Saldırıya Uğrayan Savcı, Yargıtay Tetkik Hakimliğine Getirildi
- Hatay'a Düşen Suriye Uçağının Pilotu Serbest Bırakıldı!
- Vize Krizinin Çözümünü Görüşecek Abd Heyetinin Geliş Tarihi Belli Oldu
- Emine Erdoğan Twitter'dan İlk Paylaşımını Yaptı, Tweetin Sonundaki Ee Dikkat Çekti
- Son Dakika! 120 Özel Kuvvetler Askeri İdlib'e Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kaliforniya'daki Orman Yangınları Söndürülemiyor: 29 Ölü, 400 Kayıp
- Abd'nin Ardından İsrail De Unesco'dan Çekiliyor!
- Mısır'da Yeni Bir Piramit Keşfedildi
- Abd'den Türkiye'ye Ambargo Hazırlığı! 283 Türk Politikacı Ve İş Adamı İçin Kara Liste Hazırlanıyor
- İtalyan Akademisyen, Köpeğinin Hastalığını İzin Saymayan İş Yerini Alt Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar