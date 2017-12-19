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Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Arabasına Arkadan Çarptılar

BEŞİKTAŞLI CENK TOSUN'UN ARABASINA ARKADAN ÇARPTILAR

Beşiktaşlı Cenk Tosun, eşiyle birlikte gittiği Nişantaşı'nda park halinde bıraktığı arabasını döndüğünde hasarlı halde buldu.

Tarih : 19 Aralık 2017, 12:50
Puan Ver : Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Arabasına Arkadan Çarptılar(8/10)4

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun talihsiz bir olay yaşadı. Siyah beyazlı takımın golcüsü, eşiyle birlikte gittiği Nişantaşı'nda trafik kazasına karıştı.

Tosun, aracını park ettiği yere dönünce neye uğradığını şaşırdı. Bir sürücü, Cenk'in park halindeki cipine arkadan çarptı.

DİĞER LÜKS ARACINI GETİRTTİ

Cenk Tosun, hasar gören otomobilini, alışveriş merkezinin valelerine teslim etti. Yıldız futbolcu daha sonra mekana getirttiği Bentley marka lüks aracıyla evinin yolunu tuttu.

Kaynak: Skorer

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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