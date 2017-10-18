BEŞİKTAŞLI CENK TOSUN SIRRINI AÇIKLADI: İDMANLARDAN ÖNCE DE SONRA DA ÇALIŞIYORUM
Beşiktaş'ın Monaco'yu 2-1 yendiği maçta takımının 2 golünü de atan Cenk Tosun performansının sırrını açıkladı. Yıldız futbolcu, "İdmanlardan önce de sonra da çalışıyorum." dedi.
Monaco'yu deplasmanda 2-1 mağlup ederek tarihi bir zafere imza atan Beşiktaş'ta günün kahramanlarından Cenk Tosun, Talisca ve Babel açıklamalarda bulundu.
"BUGÜN TAKIM OLARAK ÇOK İYİYDİK"
Attığı iki golle galibiyeti getiren Cenk Tosun, "Bugün takım performansı üst düzeydeydi. Hepimiz yüzde yüz konsantre olmuştuk. Maça iyi başladık ama adamların ilk atağında golü yedik. Ama sonrasında beraberliği bulduk. Hocamız da devre arasında gerekenleri söyledi. İkinci yarıda farkı daha da arttırabileceğimiz golleri de bulabilirdik." dedi.
"İDMANLARDAN ÖNCE DE SONRA DA ÇALIŞIYORUM"
Performansıyla ilgili konuşan Cenk, "Ben idmanlardan önce de sonra da çalışıyorum. Yanlış yaptığım ve daha iyi olmadığım yönlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama bu bana bağlı. Beni pozisyona takım arkadaşlarım sokuyor. Biz gruptan lider çıkmak istiyoruz. 1 puan yetecek gibi gözüküyor kalan maçlarda ama biz daha sonrasına maç maç bakmak istiyoruz." dedi.
Kaynak: haberinburada
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