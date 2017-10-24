Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geldiği, kıran kırana geçen mücadelenin yanında gerginlik de özellikle Beşiktaş cephesinde hat safhadaydı. 0-0 devam eden müsabakanın 87. dakikasında Mete Kalkavan, Caner Erkin'e sarı kart gösterdikten sonra milli futbolcu adeta kendini kaybetti.

ETTİĞİ KÜFÜRLER KAMERALARA YANSIDI

Hakem Mete Kalkavan'ın arkasından küfürler savuran Caner Erkin'in, Kalkavan'a "O… çocuğu" dediği anlar yayıncı kuruluşun kameralarına takıldı. Oldukça net bir şekilde küfür ettiği görülen Caner'in bu tepkisi sosyal medyada da gündeme oturdu.

Kaynak: haberinburada