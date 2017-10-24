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Beşiktaşlı Caner Erkin'in Hakeme Ettiği Küfürler Kamereya Yansıdı

BEŞİKTAŞLI CANER ERKİN'İN HAKEME ETTİĞİ KÜFÜRLER KAMEREYA YANSIDI

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin'in, Başakşehir maçında gördüğü sarı karttan sonra hakem Mete Kalkavan'a ettiği küfürler kameraya yansıdı.

Tarih : 24 Ekim 2017, 02:40
Puan Ver : Beşiktaşlı Caner Erkin'in Hakeme Ettiği Küfürler Kamereya Yansıdı(9/10)5

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geldiği, kıran kırana geçen mücadelenin yanında gerginlik de özellikle Beşiktaş cephesinde hat safhadaydı. 0-0 devam eden müsabakanın 87. dakikasında Mete Kalkavan, Caner Erkin'e sarı kart gösterdikten sonra milli futbolcu adeta kendini kaybetti.

ETTİĞİ KÜFÜRLER KAMERALARA YANSIDI

Hakem Mete Kalkavan'ın arkasından küfürler savuran Caner Erkin'in, Kalkavan'a "O… çocuğu" dediği anlar yayıncı kuruluşun kameralarına takıldı. Oldukça net bir şekilde küfür ettiği görülen Caner'in bu tepkisi sosyal medyada da gündeme oturdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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