BEŞİKTAŞLI CANER ERKİN'İN HAKEME ETTİĞİ KÜFÜRLER KAMEREYA YANSIDI
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin'in, Başakşehir maçında gördüğü sarı karttan sonra hakem Mete Kalkavan'a ettiği küfürler kameraya yansıdı.
Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geldiği, kıran kırana geçen mücadelenin yanında gerginlik de özellikle Beşiktaş cephesinde hat safhadaydı. 0-0 devam eden müsabakanın 87. dakikasında Mete Kalkavan, Caner Erkin'e sarı kart gösterdikten sonra milli futbolcu adeta kendini kaybetti.
ETTİĞİ KÜFÜRLER KAMERALARA YANSIDI
Hakem Mete Kalkavan'ın arkasından küfürler savuran Caner Erkin'in, Kalkavan'a "O… çocuğu" dediği anlar yayıncı kuruluşun kameralarına takıldı. Oldukça net bir şekilde küfür ettiği görülen Caner'in bu tepkisi sosyal medyada da gündeme oturdu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar