Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Babel maç sonu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Hollandalı futbolcu, mücadelede siyah-beyazlıların gollerini atan Cenk Tosun'la klasikleşen sevincinin görüntüsünü "Kopyalanamaz" notuyla paylaştı.

Babel'in bu mesajı, Yeni Malatyaspor karşısında attığı gol sonrası Ozan Tufan'ın Nabil Dirar ile yaşadığı benzer şekildeki sevince gönderme olarak yorumlandı.

Kaynak: haberinburada