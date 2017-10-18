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Beşiktaşlı Babel, Monaco Maçından Sonra Fenerbahçe'ye Gönderme Yaptı

BEŞİKTAŞLI BABEL, MONACO MAÇINDAN SONRA FENERBAHÇE'YE GÖNDERME YAPTI

Beşiktaşlı Babel, Cenk Tosun'la Monaco maçında yaşadıkları gol sevincini sosyal medyadan paylaştı, ligde aynı sevinci gösteren Ozan Tufan'la Nabil Dirar'a göndermede bulundu.

Tarih : 18 Ekim 2017, 12:40
Puan Ver : Beşiktaşlı Babel, Monaco Maçından Sonra Fenerbahçe'ye Gönderme Yaptı(5/10)1

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Babel maç sonu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Hollandalı futbolcu, mücadelede siyah-beyazlıların gollerini atan Cenk Tosun'la klasikleşen sevincinin görüntüsünü "Kopyalanamaz" notuyla paylaştı.

Babel'in bu mesajı, Yeni Malatyaspor karşısında attığı gol sonrası Ozan Tufan'ın Nabil Dirar ile yaşadığı benzer şekildeki sevince gönderme olarak yorumlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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