BEŞİKTAŞLI BABEL, MONACO MAÇINDAN SONRA FENERBAHÇE'YE GÖNDERME YAPTI
Beşiktaşlı Babel, Cenk Tosun'la Monaco maçında yaşadıkları gol sevincini sosyal medyadan paylaştı, ligde aynı sevinci gösteren Ozan Tufan'la Nabil Dirar'a göndermede bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Babel maç sonu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Hollandalı futbolcu, mücadelede siyah-beyazlıların gollerini atan Cenk Tosun'la klasikleşen sevincinin görüntüsünü "Kopyalanamaz" notuyla paylaştı.
Babel'in bu mesajı, Yeni Malatyaspor karşısında attığı gol sonrası Ozan Tufan'ın Nabil Dirar ile yaşadığı benzer şekildeki sevince gönderme olarak yorumlandı.
Kaynak: haberinburada
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