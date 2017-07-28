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Beşiktaşlı Atınç Nukan, En Az 4 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

BEŞİKTAŞLI ATINÇ NUKAN, EN AZ 4 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Atınç Nukan'ın sol diz ön çapraz bağları koptu. Genç futbolcu, en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 14:30
Puan Ver : Beşiktaşlı Atınç Nukan, En Az 4 Ay Sahalardan Uzak Kalacak(8/10)4

İspanya'da çalışmalarına devam eden Beşiktaş Futbol takımının stoperlerinden Atınç Nukan'ın sabah antrenmanı sırasınd ayapılan ortopedik muayenesi sonucunda, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi.

Genç futbolcunun, en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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