BEŞİKTAŞLI ATINÇ NUKAN, EN AZ 4 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Atınç Nukan'ın sol diz ön çapraz bağları koptu. Genç futbolcu, en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.
İspanya'da çalışmalarına devam eden Beşiktaş Futbol takımının stoperlerinden Atınç Nukan'ın sabah antrenmanı sırasınd ayapılan ortopedik muayenesi sonucunda, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi.
Genç futbolcunun, en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ekmek Teknesini Afetten Korumaya Çalışan Simitçi: Vücudum Çok Acıyordu
- Tartışma Yaratan İddia: Suya Gömülen Minibüsün Şoförü, Yolculardan Para Topladı
- Pkk'nın Sözde Herekol Dağı Alan Sorumlusu Teslim Oldu
- Abant'ta Sefa Süren Hırsızları, Yıllık İzindeki Polisin Dikkati Yakalattı
- Üsküdar'da Dolu Yağışı Binaların Dış Cephelerini Deldi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Meslektaş Kurbanı Oldu! Elektrikçi Şakazedenin Centilmenliği Kamerada
- Abd'ye Yaptırım Misillemesi! Rusya, Abd'li Diplomatların Sayısını Düşürüyor
- Katar Ekonomi Bakanı El Sani: Türkiye'ye Müteşekkiriz
- İşte Görev Bilinci! Dozer Operatörü, Arkadaşını Kepçeyle Nehre Soktu
- Abd'de Rezalet! Trende Mastürbasyon Yapan Adam Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar