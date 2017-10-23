BEŞİKTAŞLI ATİBA'NIN OĞLU NOAH, BABASIYLA SEREMONİYE ÇIKTI
Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi haline gelen Atiba Hutchinson'ın oğlu Noah, Başakşehir maçında babasıyla birlikte seremoniye çıktı.
Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Atiba Hutchinson, mücadelenin seremonisine oğlu Noah'la çıktı.
İSTİKLAL MARŞI'NIN ARDINDAN TRİBÜNE ÇIKTI
Siyah-beyazlı taraftarların adeta sevgilisi olan Noah'a özellikle tribünlerden büyük ilgi vardı. Noah, maçtan önce, A Milli Takım'ın eski oyuncusu ve Boluspor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Çetin Erdoğan'ın anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tribünde bulunan annesinin yanına geçti.
Kaynak: haberinburada
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