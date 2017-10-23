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Beşiktaşlı Atiba'nın Oğlu Noah, Babasıyla Seremoniye Çıktı

BEŞİKTAŞLI ATİBA'NIN OĞLU NOAH, BABASIYLA SEREMONİYE ÇIKTI

Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi haline gelen Atiba Hutchinson'ın oğlu Noah, Başakşehir maçında babasıyla birlikte seremoniye çıktı.

Tarih : 23 Ekim 2017, 22:10
Puan Ver : Beşiktaşlı Atiba'nın Oğlu Noah, Babasıyla Seremoniye Çıktı(8/10)4

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Atiba Hutchinson, mücadelenin seremonisine oğlu Noah'la çıktı.

İSTİKLAL MARŞI'NIN ARDINDAN TRİBÜNE ÇIKTI

Siyah-beyazlı taraftarların adeta sevgilisi olan Noah'a özellikle tribünlerden büyük ilgi vardı. Noah, maçtan önce, A Milli Takım'ın eski oyuncusu ve Boluspor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Çetin Erdoğan'ın anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tribünde bulunan annesinin yanına geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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