BEŞİKTAŞLI ATİBA, SAKATLIĞI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYAMAYACAK
Beşiktaş'ta forma giyen Atiba Hutchinson, yapılan son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayacak.
Süper Lig'in 2'nci haftasında bu akşam Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Beşiktaş'ta son dakika kadro değişikliği yaşandı. Siyah-beyazlılarda dün yapılan Kasımpaşa maçının son antrenmanında sakatlanan Atiba'nın bugün bu saate kadar kontrolü yapıldı ancak oynayamayacağına karar verilince maç kadrosundan çıkarıldı.
GÜNEŞ'İN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR
Teknik Direktör Şenol Güneş, bu akşam 21.45'te oynanancak maçta savunmanın önünde Tolgay-Oğuzhan ya da Medel-Oğuzhan ikilisinden birini sahaya sürecek.
Kaynak: haberinburada
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