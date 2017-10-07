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Beşiktaşlı Antrenörler Negredo'nun Takıma Uyum Sağlayamayacağı Şeklinde Rapor Verdi

BEŞİKTAŞLI ANTRENÖRLER NEGREDO'NUN TAKIMA UYUM SAĞLAYAMAYACAĞI ŞEKLİNDE RAPOR VERDİ

Beşiktaş Oyuncu İzleme Komitesi, takıma bu sezon katılan Alvaro Negredo'nun Beşiktaş'ın hızlı oyun stiline ayak uyduramayacağı yönünde rapor verdi.

Tarih : 07 Ekim 2017, 11:40
Puan Ver : Beşiktaşlı Antrenörler Negredo'nun Takıma Uyum Sağlayamayacağı Şeklinde Rapor Verdi(7/10)3

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un ardında forma şansı bekleyen Alvaro Negredo hakkında teknik heyete rapor verildi.

HIZLI OYUNA AYAK UYDURAMIYOR

Beşitaş Oyuncu İzleme Komitesi tarafından sunulan raporda Alvaro Negredo'nun, hızlı oynanan oyuna ve sisteme adapte olmaksının güç olduğu ve bu yüzden yardımcı santrfor seviyesinde kaldığı belirtildi.

MİTROVİÇ DE YETERSİZ

Diğer yandan Mitrovic için de rapor sunan komite, Hırvat yıldızın geri dönüşlerde ve kademelerde yetersiz olduğu bildirildi.

Alvaro Negredo, Beşiktaş forması ile 9 maça çıkarken yalnız 2 kez ilk 11'de başlayabildi. Matej Mitrovic ise yalnız 1 maçta 20 dakika görev alabildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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