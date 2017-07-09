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Beşiktaşlı Aboubakar: Hayalim İngiltere, Swansea'ye Gideceğim
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BEŞİKTAŞLI ABOUBAKAR: HAYALİM İNGİLTERE, SWANSEA'YE GİDECEĞİM


Beşiktaşlı Aboubakar: Hayalim İngiltere, Swansea'ye Gideceğim
Tarih : 09 Temmuz 2017, 14:39
Puan Ver : Beşiktaşlı Aboubakar: Hayalim İngiltere, Swansea'ye Gideceğim(5/10)1

Beşiktaş'ın beklemeye aldığı Vincent Aboubakar'ın kafasında siyah-beyazlılar yok. Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği bir türlü belli olmayan Aboubakar'dan haber geldi.

SWANSEA KAÇIRMAK İSTEMİYORUM

Marcelo ile görüşen Aboubakar, "İngiltere'ye gidiyorum. Swansea teklifte bulundu. Bunu kaçırmak istemiyorum" dedi.

HAYALİM İNGİLTERE'DE OYNAMAKTI

Bonservisine sahip olan Porto'nun sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Aboubakar, "Hayalim İngiltere'de oynamaktı. Menajerimle konuştum. Swansea'nin sunduğu teklifi kaçırmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İNDİRİM İSTEDİ

Geçen sezon satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'ta kiralık oynayan Aboubakar, yıllık 3.3 milyon euro garanti ücret alıyordu. Beşiktaş ise Aboubakar'ın hem bonservis hem yıllık ücretinde indirim istiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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