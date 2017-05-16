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beşiktaş'ın zorlu şampiyonluk mücadelesi

BEŞİKTAŞ'IN ZORLU ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden lider Beşiktaş, zorlu şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 17:22
Puan Ver : Beşiktaş'ın Zorlu Şampiyonluk Mücadelesi(8/10)7


Süper Lig'in 28. haftasında 7 puanla lider durumda bulunan ancak sonraki haftalarda Medipol Başakşehir'e yenilip, Fenerbahçe ile berabere kalan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e karşı 7 puanlık avantajını yitirdi ve son haftalarda büyük bir şampiyonluk rekabetin içine girmek zorunda kaldı.

        

Ligin 31. haftasında deplasmanda Bursaspor'un karşısına çıkan siyah-beyazlılar, 65. dakikada Cenk Tosun ve 90+5. dakikada Vincent Aboubakar'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 68'e çıkaran Beşiktaş, 66 puanla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'in önünde liderliğini sürdürdü. Beşiktaş, rakibi karşısında 7 puan avantajını yitirmesiyle ilk kez 1994-1995 sezonunda 34 hafta olarak oynanmaya başlanan ligde en zorlu şampiyonluk mücadelesinden birini vermek zorunda kaldı.



 



kaynak:fanatik








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