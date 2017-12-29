Şahan Gökbakar'dan Takipçilerine: Size Ne Kardeşim
Türkiye'nin İlk Aktif Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
Taraftarlar, Cenk Tosun'a Bu Fotoğrafla Veda Etti
Ergin Ataman: Josh Adams Ve Ricky Ledo İle Yollarımızı Ayıracağız
Başkandan Olay Sözler: Tudor Benden Randevu Bile Alamaz!
Hatem Ben Arfa'nın Yeni Durağı Belli Oldu
Dubaili İş Adamından Hatice'ye Ahlaksız Teklif: 100 Bin Dolar Veririm
Borsa 2017 Yılını Rekorla Kapattı!
2018 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Sorusunun Cevabı Önümüzdeki Saatlerde Belli Olacak
Hazard'ın Babası Resmen Açıkladı: Real Madrid'in Teklifini Bekliyor
Angel Di Maria, Yeniden İspanya'ya Dönüyor! Yeni Takımı Belli Oldu
Türkiye Kupasında Rövanş Maçlarının Programı Açıklandı
Hollywood Yıldızlarının Katılımıyla Açılışı Yapılan Mardan Hotel İflas Etti
Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Sahaya İndi
Samsunspor'da Başkan Ve Yöneticiler İstifa Etti
Gamze Özçelik'ten Kudüs Tepkisi! Mescid-İ Aksa'ya Gitti
Başkan Resmen Açıkladı: Sow'a Teklifimizi Yaptık
Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Polat'ı Bekleyen Tehlike!
Süper Lig 18 Ve 19. Hafta Programı Açıklandı
Yılmaz Vural'dan Galatasaray İtirafı: Fatih Terim'den Önce Beni Aradılar

Beşiktaş'ın yıldızlarına İngiltere'den teklif yağıyor

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZLARINA İNGİLTERE'DEN TEKLİF YAĞIYOR

Beşiktaş'ın iki yıldız ismi Oğuzhan Özyakup ve Dusko Tosic'e, İngiltere'den teklifler geliyor. Cardiff, Oğuzhan'ın peşine düşerken, Stoke ise Tosic için nabız yokluyor.

Tarih : 29 Aralık 2017, 21:50
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yıldızlarına İngiltere'den Teklif Yağıyor(6/10)2

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan ve Avrupa'da gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren siyah-beyazlı oyunculara adeta teklif yağıyor.

Dev kulüplerin radarında olan Cenk Tosun'un yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Dusko Tosic de İngiliz ekiplerinin radarına girmeyi başardı.

CARDIFF CITY'DEN OĞUZHAN ÖZYAKUP İÇİN 7 MİLYON EURO

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, Oğuzhan için 7 milyon Euro'yu (31 milyon TL) gözden çıkarırken, İngiltere Premier Ligi'nden Stoke City ise Tosic için 4 milyon Euro (18 milyon TL) ödemeye hazır bulunuyor.

CARDIFF'E ÇİFTE VETO

Bu teklifin üzerine Oğuzhan, ikinci lige gitmek istemediğini belirtirken, yönetim de Cardiff'ten gelen teklifi değerlendirmeden reddetti.

Tosic konusunda ise teknik direktör Şenol Güneş ile görüşen Siyah- Beyazlı yönetim, Sırp futbolcunun takımda kalmasına karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  In  Yıldızlarına  İngiltere  Den  Teklif  Yağıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER