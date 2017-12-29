Beşiktaş'ın iki yıldız ismi Oğuzhan Özyakup ve Dusko Tosic'e, İngiltere'den teklifler geliyor. Cardiff, Oğuzhan'ın peşine düşerken, Stoke ise Tosic için nabız yokluyor.

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan ve Avrupa'da gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren siyah-beyazlı oyunculara adeta teklif yağıyor.

Dev kulüplerin radarında olan Cenk Tosun'un yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Dusko Tosic de İngiliz ekiplerinin radarına girmeyi başardı.

CARDIFF CITY'DEN OĞUZHAN ÖZYAKUP İÇİN 7 MİLYON EURO

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, Oğuzhan için 7 milyon Euro'yu (31 milyon TL) gözden çıkarırken, İngiltere Premier Ligi'nden Stoke City ise Tosic için 4 milyon Euro (18 milyon TL) ödemeye hazır bulunuyor.

CARDIFF'E ÇİFTE VETO

Bu teklifin üzerine Oğuzhan, ikinci lige gitmek istemediğini belirtirken, yönetim de Cardiff'ten gelen teklifi değerlendirmeden reddetti.

Tosic konusunda ise teknik direktör Şenol Güneş ile görüşen Siyah- Beyazlı yönetim, Sırp futbolcunun takımda kalmasına karar verdi.

Kaynak: haberinburada