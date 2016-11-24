BEŞİKTAŞ'IN YILDIZLARINA BARCELONA TAKİBİ
Siyah-Beyazlılar'ın dün akşam Şampiyonlar Ligi maçında Benfica'yı Vodafone Arena'da ağırladığı karşılaşmayı, Katalan devi Barcelona'nın scouting ekibinin izlediği öğrenildi
Barcelonalı yetkililerin, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'u takip ettiği bildirildi.
Oğuzhan Özyakup: Biz taraftarımızın önünde inanılmaz güçlü bir takımız
Mücadele sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Oğuzhan Özyakup, takım arkadaşlarının inancını gözlerinde gördüğünü söyledi.
İşte Oğuzhan Özyakup'un maç sonu açıklamaları;
"Benfica'nın gücünü biliyorduk. Aslında maça kötü de başlamadık ama kendi hatalarımızdan rakip golleri buldu."
"Devre arasında arkadaşlarımın gözünde o inancı görüyordum. İkinci yarıda kendi oyunumuzu oynadık ve inanılmaz bir geri dönüş oldu."
"Biz taraftarımızın önünde inanılmaz güçlü bir takımız. Soyunma odasında biraz daha süre olsa öne geçebileceğimizi konuştuk."
kaynak:posta
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