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beşiktaş'ın yıldızlarına barcelona takibi

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZLARINA BARCELONA TAKİBİ

Siyah-Beyazlılar'ın dün akşam Şampiyonlar Ligi maçında Benfica'yı Vodafone Arena'da ağırladığı karşılaşmayı, Katalan devi Barcelona'nın scouting ekibinin izlediği öğrenildi

Tarih : 24 Kasım 2016, 13:20
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yıldızlarına Barcelona Takibi(6/10)3


Barcelonalı yetkililerin, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'u takip ettiği bildirildi.

 

Oğuzhan Özyakup: Biz taraftarımızın önünde inanılmaz güçlü bir takımız



Mücadele sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Oğuzhan Özyakup, takım arkadaşlarının inancını gözlerinde gördüğünü söyledi.



İşte Oğuzhan Özyakup'un maç sonu açıklamaları;



"Benfica'nın gücünü biliyorduk. Aslında maça kötü de başlamadık ama kendi hatalarımızdan rakip golleri buldu."



"Devre arasında arkadaşlarımın gözünde o inancı görüyordum. İkinci yarıda kendi oyunumuzu oynadık ve inanılmaz bir geri dönüş oldu."



"Biz taraftarımızın önünde inanılmaz güçlü bir takımız. Soyunma odasında biraz daha süre olsa öne geçebileceğimizi konuştuk."



 



kaynak:posta








Etiketler: Beşiktaş  In  Yıldızlarına  Barcelona  Takibi    haber

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