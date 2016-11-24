

Barcelonalı yetkililerin, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'u takip ettiği bildirildi.







Oğuzhan Özyakup: Biz taraftarımızın önünde inanılmaz güçlü bir takımız







Mücadele sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Oğuzhan Özyakup, takım arkadaşlarının inancını gözlerinde gördüğünü söyledi.







İşte Oğuzhan Özyakup'un maç sonu açıklamaları;







"Benfica'nın gücünü biliyorduk. Aslında maça kötü de başlamadık ama kendi hatalarımızdan rakip golleri buldu."







"Devre arasında arkadaşlarımın gözünde o inancı görüyordum. İkinci yarıda kendi oyunumuzu oynadık ve inanılmaz bir geri dönüş oldu."







"Biz taraftarımızın önünde inanılmaz güçlü bir takımız. Soyunma odasında biraz daha süre olsa öne geçebileceğimizi konuştuk."







kaynak:posta