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Beşiktaş'ın yıldızı Talisca'ya Çin'den çılgın teklif!

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI TALİSCA'YA ÇİN'DEN ÇILGIN TEKLİF!

Talisca'nın bonservisine sahip olan Benfica Çin'den gelen 25 milyon euroluk teklif sonrası siyah beyazlılar ile temasa geçti. Taraflar anlaşırsa Talisca Çin'e gidecek.

Tarih : 14 Aralık 2017, 22:00
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yıldızı Talisca'ya Çin'den Çılgın Teklif!(6/10)2

Benfica, Brezilyalı oyuncuya Çin'den gelen teklif sonrası Beşiktaş ile temasa geçti. Portekizli yetkililer, Talisca'ya Çin'den 25 milyon euroluk teklif olduğunu siyah beyazlı yönetime aktardı. Teklifi değerlendirmek isteyen Benfica, Beşiktaş'ın onay vermesi durumunda ocak ayında Çin kulübü ile anlaşmaya varacak.

TALISCA GİDERSE BENFICA, BEŞİKTAŞ'A 4 MİLYON EURO GERİ ÖDEYECEK

Portekiz ekibi, siyah beyazlıların transferi kabul etmesi durumunda, Talisca'nın iki yıllık kiralama bedeli olan 4 milyon euroyu Beşiktaş'a geri ödeyecek.

Konuyu değerlendirmeye alan Beşiktaş Yönetimi, kısa süre içinde Benfica'ya yanıtını verecek. Siyah beyazlıların transfere onay vermesi durumunda, Talisca ocak ayından itibaren kariyerine Çin'de devam edecek. Beşiktaş'ta ikinci sezonu geçiren Brezilyalı futbolcunun siyah beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor. Beşiktaş ile 55 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 24 gol atarken, 9 da asist yaptı.

PLANLAR TRANSFERE BAĞLI

Siyah beyazlıların ocak ayı transfer gündeminde Cenk Tosun'a gelen teklifler ve Domagoj Vida ile sözleşme imzalanması öne çıkarken, Portekiz'den gelen haber yönetimin planlarını değiştirebilir. Talisca'nın takımdan ayrılması durumunda futbol komitesi, Brezilyalı futbolcunun yerini doldurmak için arayışlara başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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