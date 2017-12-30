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Beşiktaş'ın Yıldızı Pepe Yine Gönülleri Fethetti
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Beşiktaş'ın yıldızı Pepe yine gönülleri fethetti

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI PEPE YİNE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Pepe, Kartal Yuvası'ndan 10 bin liralık hediye alıp ailesine verdi.

Tarih : 30 Aralık 2017, 12:40
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yıldızı Pepe Yine Gönülleri Fethetti(8/10)4

Sezon başında Real Madrid'den transfer edilen Pepe, profesyonelliği ile farkını bir kez daha hissettirdi.

Milli takım karşılaşmaları da dahil edildiğinde Beşiktaş'ın bu sezon en çok oynayan isimlerinin başında gelmesine rağmen Portekizli, Osmanlı maçında izne çıkmadı, forma giymeyi seçti.SAHA DIŞINDA DA ÖN PLANDA

Sahanın yine en iyilerinden olan ve son dakikalarda attığı deparla mutlak bir golü önleyen 34'lük yıldız, sahada tam puan aldı. Pepe'nin öne çıktığı bir diğer nokta ise saha dışındaydı.YAKINLARI İÇİN HEDİYE ALDI

Hafta başında bir Kartal Yuvası mağazasında alışveriş yaparken taraftarlarca fotoğraflanan yıldız futbolcunun, Beşiktaş ürünleri aldığı görülmüştü. Portekizli futbolcunun, yakınları için hediyeler aldığı ortaya çıktı.

Pepe, Osmanlı maçında misafir ettiği, ailesi ve arkadaşlarından oluşan gruba 10 bin TL'lik forma ve kulüp ürünü aldı. (Skor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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