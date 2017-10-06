Beşiktaş'ın Şili'li yıldızı Gary Medel'in kardeşi Luis Medel, abisini izlemek için geldiği maçta hakkında yakalama kararı olduğu için gözaltına alındı.

Sezon başında İtalyan devi Inter'den Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Gary Medel, ülkesi Şili'de talihsiz bir olay yaşadı. Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvator ile kritik bir maça çıkan Şili Milli Takımı'nın değişmez ismi Medel, maçı kazandı ancak kardeşini kaybetti. Estadio Monumental'de oynanan ve Şili'nin 2-1 kazandığı maçta ağabeyi Gary Medel'i izlemeye gelen Luis Medel, polisler tarafından gözaltına alındı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINDI

Luis Medel maçı izlemek üzere geldiği stadın girişinde yapılan kimlik kontrolünde gözaltına alındı. Alkollü araç kullandığı için hakkında açılan davaya katılmadığı gerekçesiyle mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarılan Luis Medel, en yakın karakola götürüldü. Maçı izleyemeyen kardeşiyle ilgili gelişmelerle ilgili olarak Gary Medel de karşılaşmanın ardından bilgilendirildi.

Kaynak: haberinburada