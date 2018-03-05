Beşiktaş'a attığı 2 golle galibiyeti getiren isim Babel maç sonu, "Hollanda'da öğrendiğim bir şey var, bu şampiyonluk yarışı meselesiyle ilgili erken konuşmamak gerekiyor" dedi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda yendiği maçta siyah-beyazlıların iki golünü atan Ryan Babel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın kazandığı haftada galip gelmek için sahaya çıktıklarını vurgulayan Ryan Babel, " Ricardo Quaresma bizim için önemli bir oyuncu. Onun olmaması üzücüydü. Kazanmaız gerekiyordu, Başakşehir Ve Galatsaray kazamıştı, onlara yakın kalabilmek adına kazanmalıydık. Son zamanlarda deplasman maçları iyi gitmiyordu ama iyi oynarak istediğimizi aldık." dedi.

BABEL'DEN NEGREDO'YA ÖVGÜ

İki golde asist yapan Alvaro negredo ile ilgili konuşan Ryan Babel, " Alvaro Negredo futbolu çok iyi okuyan bir futbolcu, takımın önemli parçası. Başta zorlandı, bu kolay değil çünkü farklı bir lige, ortama geldi. Yavaş yavaş kendine geldi ve daha da iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışı hakkında da görüşü istenen Babel, "Hollanda'da öğrendiğim bir şey var, bu şampiyonluk yarışı meselesiyle ilgili erken konuşmamak gerekiyor. Maç maç bakmak gerekiyor. Daha şampiyonluk konuşmak için çok erken." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada