Dünyanın En Eski Şişe Mesajı Karaya Vurdu!
Erdoğan'dan Bm'ye Doğu Guta Tepkisi: Batsın Sizin Kararınız!
Damat Pompalı Tüfekle Kayınpederi Ve Kayınbiraderini Öldürdü, Eşini Yaraladıktan Sonra İntihar Etti
Mehmetçik, Pkk'nın Girilemez Denilen Karargahı Kato Dağı'nı Adeta Çelikten Kale Yaptı
Amazon, Bankacılık Sektörüne De Adım Atıyor
Whatsapp'ın Youtube Desteği Türkiye'de Kullanıma Açıldı
Elektrikte Yeni Dönem Başlıyor! Faturasına Sadık Aboneye Müjde
Türkiye, 9 Farklı Bölgeye 170 Bin Kişilik Kamp Kuruyor!
Rüzgar Kulübeyi Beşik Gibi Salladı, Özel Güvenlikçi Zor Anlar Yaşadı
Fetö'den Aranıyordu! Gıda Devinin Patronu 1 Milyon Tl'ye Serbest Kaldı
Asrın Projesinde Dönüşüm Toki'ye Emanet
Acun Ilıcalı'nın Karısıyla Verdiği Romantik Poza, Yarım Milyon Beğeni Geldi
Film Gibi Hırsızlık! Pistteki Uçaktan 5 Milyon Dolar Çaldılar
Esad Katliama Doymuyor! Guta'da Kimyasal Silahla Yine Sivilleri Vurdu
Mehmetçik Girdi! İşte 8 Şehit Verdiğimiz Hain Pusudaki Tünel
Hain Pilotun Cezaevinde Yırtıp Attığı Notta Neler Yazdığı Ortaya Çıktı
Taşındıkları Evin Havalandırma Boşluğunda Eski Kiracının Cesedini Buldular
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ali Çamdalı'yı Affetti
Fetö'den Yargıya Son Sızma Girişimi! Hakim Savcılık Kuraları Ertelendi
Köpeği Otomobile Zincirle Bağladı, Kilometrelerce Koşturdu

Beşiktaş'ın yıldızı Babel'den şampiyonluk sözleri

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI BABEL'DEN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Beşiktaş'a attığı 2 golle galibiyeti getiren isim Babel maç sonu, "Hollanda'da öğrendiğim bir şey var, bu şampiyonluk yarışı meselesiyle ilgili erken konuşmamak gerekiyor" dedi.

Tarih : 05 Mart 2018, 23:50
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yıldızı Babel'den Şampiyonluk Sözleri(8/10)4

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda yendiği maçta siyah-beyazlıların iki golünü atan Ryan Babel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın kazandığı haftada galip gelmek için sahaya çıktıklarını vurgulayan Ryan Babel, " Ricardo Quaresma bizim için önemli bir oyuncu. Onun olmaması üzücüydü. Kazanmaız gerekiyordu, Başakşehir Ve Galatsaray kazamıştı, onlara yakın kalabilmek adına kazanmalıydık. Son zamanlarda deplasman maçları iyi gitmiyordu ama iyi oynarak istediğimizi aldık." dedi.

BABEL'DEN NEGREDO'YA ÖVGÜ

İki golde asist yapan Alvaro negredo ile ilgili konuşan Ryan Babel, " Alvaro Negredo futbolu çok iyi okuyan bir futbolcu, takımın önemli parçası. Başta zorlandı, bu kolay değil çünkü farklı bir lige, ortama geldi. Yavaş yavaş kendine geldi ve daha da iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışı hakkında da görüşü istenen Babel, "Hollanda'da öğrendiğim bir şey var, bu şampiyonluk yarışı meselesiyle ilgili erken konuşmamak gerekiyor. Maç maç bakmak gerekiyor. Daha şampiyonluk konuşmak için çok erken." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  In  Yıldızı  Babel  Den  Şampiyonluk  Sözleri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER