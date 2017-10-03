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Beşiktaş'ın Yıldız Oyuncusu Pepe, Milli Takım Antrenmanında Sakatlandı

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZ OYUNCUSU PEPE, MİLLİ TAKIM ANTRENMANINDA SAKATLANDI

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, milli takım kampında sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Doktorlar Pepe'nin sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.

Tarih : 03 Ekim 2017, 19:40
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yıldız Oyuncusu Pepe, Milli Takım Antrenmanında Sakatlandı(5/10)1

Bu sezon Real Madrid'den Beşiktaş'a katılan Portekizli yıldız oyuncu Pepe, 2018 Dünya Kupası Elemeleri için milli takıma davet edildi.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Andorra maçının hazırlıklarına devam eden takımda Pepe antrenmanda sakatlandı ve idmana devam edemedi.

Pepe'nin sakatlığı hakkında detaylı bilgi verilmezken, sakatlığının ciddi olmadığı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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