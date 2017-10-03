BEŞİKTAŞ'IN YILDIZ OYUNCUSU PEPE, MİLLİ TAKIM ANTRENMANINDA SAKATLANDI
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, milli takım kampında sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Doktorlar Pepe'nin sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.
Bu sezon Real Madrid'den Beşiktaş'a katılan Portekizli yıldız oyuncu Pepe, 2018 Dünya Kupası Elemeleri için milli takıma davet edildi.
ANTRENMANDA SAKATLANDI
Andorra maçının hazırlıklarına devam eden takımda Pepe antrenmanda sakatlandı ve idmana devam edemedi.
Pepe'nin sakatlığı hakkında detaylı bilgi verilmezken, sakatlığının ciddi olmadığı açıklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar