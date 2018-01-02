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Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vida, Bugün İstanbul'a Geliyor

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ VİDA, BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hırvat savunma oyuncusu Vida, bugün 17.00'de İstanbul'da olacak.

Tarih : 02 Ocak 2018, 13:20
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vida, Bugün İstanbul'a Geliyor(9/10)5

Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat stoper Domagoj Vida, saat 17.00'de İstanbul'da olacak. Atatürk Havalimanına inecek olan Domagoj Vida, yarın sağlık kontrolünden geçirilecek.

ANTALYA'DAKİ KAMPA KATILACAK

Hırvat stoper, kontrolden sonra resmi sözleşmeye imza atacak ve akşam saatlerinde Beşiktaş'ın Antalya'daki devre arası kampına katılacak.

Vida için Beşiktaş, Çarşamba günü Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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