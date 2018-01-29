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Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vagner Love Formayı Giydi

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vagner Love Formayı Giydi

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ VAGNER LOVE FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Brezilyalı golcü Vagner Love siyah-beyazlı formayı giydi.

Tarih : 29 Ocak 2018, 18:20
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vagner Love Formayı Giydi(10/10)6

Cenk Tosun'u Everton'a satan Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love'ı transfer etti.

SÖZLEŞME 2.5 YILLIK OLACAK

Transferi resmen açıklayan Beşiktaş, Love ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

33 yaşındaki golcü oyuncu Beşiktaş formasını üstüne geçirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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