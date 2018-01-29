BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ VAGNER LOVE FORMAYI GİYDİ
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Brezilyalı golcü Vagner Love siyah-beyazlı formayı giydi.
Cenk Tosun'u Everton'a satan Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love'ı transfer etti.
SÖZLEŞME 2.5 YILLIK OLACAK
Transferi resmen açıklayan Beşiktaş, Love ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
33 yaşındaki golcü oyuncu Beşiktaş formasını üstüne geçirdi.
Kaynak: haberinburada
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