Beşiktaş, Vagner Love'ı bekliyor. Siyah-beyazlı takımla pazartesi günü antrenmana çıkacak olan Brezilyalı futbolcu, cuma günü oynanacak Bursaspor maçı kadrosuna dahil edilecek.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Vagner Love'ı bekliyor.

3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Brezilyalı oyuncu, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek.

Daha sonra siyah-beyazlı takımla antrenmana çıkacak olan Love, Süper Lig'de oynanacak Bursaspor-Beşiktaş maçı kadrosuna dahil edilecek.

CUMA GÜNÜ FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR

Hazır durumda olan 33 yaşındaki futbolcunun cuma günü oynanacak maça yedek kulübesinde başlaması ve karşılaşmanın ikinci yarısında forma giymesi bekleniyor.

Love, Aytemiz Alanyaspor'un Bursaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın kadrosuna alınmadı. Vagner Love, Akdeniz ekibinin 18. haftada Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede ise sarı kart cezası nedeniyle görev yapamamıştı.

Brezilyalı forvet, bu sezon Aytemiz Alanyaspor ile çıktığı 16 maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (Ntv Spor)

Kaynak: haberinburada