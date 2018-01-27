Edinson Cavani Tarihe Geçti, Psg Fark Attı
Fatih Terim'den Maç Sonu İtirafı: Bize Yakışmadı
Galatasaray Evinde Osmanslıspor'u 2-0 Mağlup Etti
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vagner Love Bursaspor Maçında Kadroda Yer Alacak
Gomis Gol Sevinci İle Çıkan Haberleri Yalanladı
Bayern Münih, Hoffenheim'i 5-2 Yendi
Batuhan Karadeniz Geri Döndü!
Fatih Terim'den Ndiaye Açıklaması: Galatasaray'ın Menfaatleri Her Şeyden Önce Gelir
Atiker Konyasporlu Yatabare 2 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Yıldız Futbolcu Ndiaye Galatasaray'ı Sildi
Göztepe Evinde Konuk Ettiği Kayserispor İle 1-1 Berabere Kaldı
Süper Ligde Galatasaray Evinde Osmanlıspor'u Konuk Edecek
Galatasaray Yönetiminde Olay Yaratan İstifa!
Faydaları Saymakla Bitmez! Türkiye'de Yetiştirilip 25 Ülkeye Satılıyor
Bill Gates Süper İnek Üretmek Milyonlarca Lira Harcayacak
Demba Ba, Göztepe - Kayserispor Maçına Geldi
Tüm İlçe Paniğe Kapıldı! Dedikoduyu Duyan Nüfus Müdürlüğüne Koştu
Giyim Devinden Müslümanları Ayağa Kaldıran Bir Skandal Daha
Zidane'den Ayrılık Sinyali: Uyumlu Olmadığımı Görürsem Yarın Bırakırım
Eksi 18 Dereceye Rağmen Uludağ'a Akın Ettiler

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vagner Love Bursaspor Maçında Kadroda Yer Alacak

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ VAGNER LOVE BURSASPOR MAÇINDA KADRODA YER ALACAK

Beşiktaş, Vagner Love'ı bekliyor. Siyah-beyazlı takımla pazartesi günü antrenmana çıkacak olan Brezilyalı futbolcu, cuma günü oynanacak Bursaspor maçı kadrosuna dahil edilecek.

Tarih : 27 Ocak 2018, 21:50
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vagner Love Bursaspor Maçında Kadroda Yer Alacak(8/10)4

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Vagner Love'ı bekliyor.

3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Brezilyalı oyuncu, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek.

Daha sonra siyah-beyazlı takımla antrenmana çıkacak olan Love, Süper Lig'de oynanacak Bursaspor-Beşiktaş maçı kadrosuna dahil edilecek.

CUMA GÜNÜ FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR

Hazır durumda olan 33 yaşındaki futbolcunun cuma günü oynanacak maça yedek kulübesinde başlaması ve karşılaşmanın ikinci yarısında forma giymesi bekleniyor.

Love, Aytemiz Alanyaspor'un Bursaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın kadrosuna alınmadı. Vagner Love, Akdeniz ekibinin 18. haftada Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede ise sarı kart cezası nedeniyle görev yapamamıştı.

Brezilyalı forvet, bu sezon Aytemiz Alanyaspor ile çıktığı 16 maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (Ntv Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  In  Yeni  Transferi  Vagner  Love  Bursaspor  Maçında  Kadroda  Yer  Alacak  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER