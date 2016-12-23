O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

beşiktaş'ın yeni transferi ryan babel'in maliyeti!..

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ RYAN BABEL'İN MALİYETİ!..

Beşiktaş, transferi için her konuda anlaştığı Ryan Babel için artık geri sayıma geçti.

Tarih : 23 Aralık 2016, 11:50
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..(8/10)10



Aralık ayı sonunda La Liga ekibi Deportivo ile olan sözleşmesi sona erecek Hollandalı oyuncuya Beşiktaş'ın, ne kadar ödeyeceği ve kaç yıllık imza attıracağı da ortaya çıktı.




Kartal'ın Babel ile 2,5 yıllık sözleşme yapacağı ve sezon başına 1 milyon 750 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.




Bunun yanı sıra başkan Fikret Orman ile daha önce yaptığı görüşmede imza parası isteyen 30 yaşındaki oyuncu, Orman'ın bu konuda taviz vermemesi üzerine geri adım attı.




Yönetimin Hollandalı'ya ayrıca büyük ihtimalle maç başı ödemesi yapmayacağı da kaydedildi.



CUMARTESİ GELMESİ BEKLENİYOR

Beşiktaş ile el sıkışan Ryan Babel'in yarın İstanbul'da olması beklenirken yıldız futbolcu İspanya Kral Kupası'nda Deportivo La Coruna forması ile son maçını önceki gün Real Betis'e karşı oynadı.Betis'e karşı attığı golle son 5 maçta 4. golüne ulaşan Ryan Babel, 1 de asist yaptı.



 



 



kaynak:habertürk



 












Etiketler: Beşiktaş  In  Yeni  Transferi  Ryan  Babel  İn  Maliyeti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER