BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ RHODOLFO !
Rhodolfo'yla anlaşıldı, Beşiktaş bir süredir görüştüğü Brezilyalı stoper Rhodolfo'yu İstanbul'a getiriyor.
Stoper arayışlarında sona gelen Beşiktaş, Brezilya'nın Gremio takımında oynayan Rhodolfo ile dün gece sözleşme imzaladı.
Oyuncunun kulübü ile 3 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşan Beşiktaş, resmi sözleşmeyi faks yoluyla dün gece Brezilya kulübüne gönderdi.
Aradaki saat farkından dolayı bu akşamı bekleyen siyah beyazlılar, Gremio'nun onay imzalarını göndermesinden sonra Rhodolfo'yu bir iki gün içinde İstanbul'u getirip, sağlık kontrolünden geçirecek ve medya önünde resmi sözleşme imzalatacak. Oyuncu daha sonra takımın Avusturya kampına katılacak.
Bu arada bir haftadır Mario Gomes ile anlaşmaya çalışan siyah beyazlıların, oyuncunun Fiorentina'yla olan alacakları ile ilgili problemlerini halletmesi bekleniyor.
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