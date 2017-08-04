Beşiktaş'ın yeni transferi Alvaro Negredo, imza töreninde, "Sen de transfer için birini arayacak mısın?" sorusuna, "Kim gelecek bilmiyorum ama ben de birini arayacağım." dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Alvaro Negredo, önce BJK TV'de canlı yayına çıktı daha sonra ise başkan Fikret Orman ile basın mensuplarının karşısına geçti.

FİKRET ORMAN'DAN NEGREDO AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Alvaro Negredo'nun imza töreninde "Bizim işimiz taraftarları mutlu etmek. İşimizin en önemli parçası bu. traraftarlarımız Negredo transferi ile sanırım mutlu oldular. Allah utandırmasın. Bu transferi çok istedik, Negredo da istedi. Bizde transferler karşılıklı istek ve arzuyla olur. Mali koşulların haricinde gönül koşulları da uymalıdır. Oyuncu, Beşiktaş ailesine yakışmalıdır. Dün de ailecek yemek yedik. Böyle bir karakteri, Beşiktaş'a kazandırdığımız için mutluyuz. İnşallah gol kralı bu sene Beşiktaş'tan olacak" açıklamasını yaptı.

NEGREDO İÇİN FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT

"Fenerbahçe de Negredo ile ilgilendiği konuşuldu, neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Orman, "Burada imzalar kağıtlara değil kalplere atılır. Beşiktaş'a transfer olan ve olacak oyuncular için tek şart para değildir. O başka kulüplerde olabilir ama bizde olmaz. Beşiktaş'ın büyüklüğü, burasının bir aile ve huzur ortamı olması imzalarda etkendir. Futbol ailesi küçüktür. İmzalar atılmadan önce herkes telefonla kulüplerin durumlarını öğreniyor. Fazla parayı seçenler olabilir ama bizim tarzımız mutlu olmak isteyen oyuncularla" dedi.

"VODAFONE PARK, MÜKEMMEL BİR STAT"

Vodafone Park'la ilgili görüşleri sorulan Alvaro Negredo, "Mükemmel bir stat. Soyunma odaları da çok güzel. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkan'la yemedik yedik ve ne kadar doğru bir karar verdiğimi gördüm. Beşiktaş ailesi bana güvendi, ben de yanılmadıklarını göstermek için elimden geleni yapacağım" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN ŞÖHRETİ ARTIYOR"

Transferinin özel bir video ile açıklanması ve dünya genelinde 1 milyar izlenmesi hakkında düşünceleri merak ed,ilen Negredo, "Transfer süreci çok çabuk gelişti. Menajerim Beşiktaş'ın teklifini iletti. Uzun sürmedi, Beşiktaş ailesine katılmak için hevesliydim. Beşiktaş dünya çapında bir kulüp ve çok orjinal bir slogan (Come to Beşiktaş) bulmuşlar. Beşiktaş'ın şöhreti dünya çapında gün geçtikçe artıyor" diye konuştu.

"SANIRIM BEN DE TRANSFER İÇİN BİRİNİ ARAYACAĞIM"

Negredo'ya "Sen de birini transfer için arayacak mısın?" sorusu sorulunca İspanyol golcü "Bir sonraki transfer kim olacak bilmiyorum ama ben de birini arayacağım sanırım. Ben de Pepe gibi Beşiktaş'a yardım etmek için geldim. Bu takımı zirvede tutmak için elimden geleni yapacağım. Birini arayıp Beşiktaş'a gelmesini söyleyecek olsaydım, çok fazla düşünmemesini söylerdim." cevabını verdi.

"PEPE İLE KONUŞTUM..."

Beşiktaş'a gelmeden Pepe ile görüşüp görüşmediği sorulan İspanyol yıldız "İstanbul'da yaşayan tanıdıklarım vardı, onlarla konuştum. Pepe ile konuştum. Kimse kötü bir şey söylemedi. Şampiyon takımın parçası olmak için geldim. Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak istiyorum." dedi.

"TARAFTARIN İLGİSİNDEN DOLAYI BURADAYIM"

Siyah-beyazlı taraftarlarla ilgili konuşan Negredo, "Beşiktaş taraftarının bana gösterdiği harika ilgiden dolayı buradayım. İnternette videolarını izledim, izlerken bile tüylerim diken diken oluyor. İşlerin iyi gitmediği anda böyle bir taraftarın desteğini almayı her futbolcu ister. Onlarla burada bir bütün olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

"BANA MATADOR DİYEBİLİRLER"

Beşiktaş taraftarının kendisine nasıl hitap etmesi sorulduğunda ise Negredo, "İspanya'da bana "Canavar gibi" denirdi. Bir diğer lakabım "Köpek balığı" ve "Matador." Bana "Matador" diyebilirler" cevabını verdi.

"TÜRKİYE LİGİ'Nİ ŞU AN KIYASLAYAMAM"

Süper Lig hakkında görüşü istenen Negredo, "Oynadığım liglerle Türkiye Ligi'ni karşılaştıramam çünkü burada oynamadım. Ancak devre arası röportaj yaparsak, o zaman bir kıyaslama yaparım" açıklamasını yaptı.

NEGREDO'DAN 35 GOL GARANTİSİ

"Kaç gol atacak?" sorusuna yanıt veren Negredo, bir kağıda 3 kulvarda 35 gol atacağını yazdı ve altına imza attı.

"BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON YAPALIM, MİLLİ TAKIM'A BAKARIZ"

Beşiktaş'taki performansıyla 2018 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nda oynama hedefi olup olmadığı sorulan Negredo, "Beşiktaş uğurlu bir kulüp sanırım. Her gelene yarıyor. Milli Takım yolu uzun bir yol. İyi çalışmam lazım. İlk önce Beşiktaş'ı şampiyon yapalım, sonra Milli Takım'a bakarız" açıklamasını yaptı.

"İDOLÜM RONALDO, 9 NUMARAYI GİYECEĞİM"

İdolü ve Beşiktaş'ta giyeceği forma numarasını açıklayan Negredo, "İdolüm Brezilyalı Ronaldo'dur. Real Madrid'de onunla tanıştım, oturup sohbet ettik. Kendim hakkında konuşmayı sevmem. Güçlü bir oyuncuyum, sol ayağımı daha iyi kullanırım. Sahada yeni şeyler üretmeye çalışırım. Beşiktaş'ta 9 numaralı formayı giyeceğim" diye konuştu.

ALVARO NEGREDO'DAN TÜRKÇE; "ALEMİN GÖZÜ YAŞLI..."

Bu arada Alvaro Negredo, BJK TV'deki canlı yayın sırasında Türkçe olarak "Alemin gözü yaşlı, Negredo artık Beşiktaşlı" dedi.

NEGREDO'DAN GARY MEDEL SORUSUNA YANIT

Eski takım arkadaşı Gary Medel'in Beşiktaş'ın gündeminde olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Negredo, "Transfer tabii ki başkanımızın sorumluluğunda. Medel büyük bir oyuncu, iyi ilişkimiz var. Bütün oyuncular birbirini iyi karşılar." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Alvaro Negredo, eşi ve çocuğuyla tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantı sonunda Fikret Orman, Negredo, eşi ve çocuğuyla gazetecilere görüntü verdi. Çekim sırasında Orman, Negredo'nun çocuğunu kucağına aldı.

Kaynak: haberinburada