Beşiktaş'ın Sunderland'den yeni transferi Jeremain Lens, özel uçakla Türkiye'ye gelecek.

SÜPER KUPA'YI İZLEYECEK

Amsterdam'dan direkt olarak Samsun'a gidecek olan Lens, burada Beşiktaş'ın, Atiker Konyaspor ile oynayacağı Süper Kupa maçını tribünden izleyecek.

Kaynak: haberinburada