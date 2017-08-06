BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ LENS, SÜPER KUPA FİNALİNİ SAMSUN'DA İZLEYECEK
Beşiktaş'ın yeni transferi Jeremain Lens Samsun'a giderek Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynayacağı Süper Kupa maçını izleyecek.
Beşiktaş'ın Sunderland'den yeni transferi Jeremain Lens, özel uçakla Türkiye'ye gelecek.
SÜPER KUPA'YI İZLEYECEK
Amsterdam'dan direkt olarak Samsun'a gidecek olan Lens, burada Beşiktaş'ın, Atiker Konyaspor ile oynayacağı Süper Kupa maçını tribünden izleyecek.
Kaynak: haberinburada
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