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Beşiktaş'ın yeni transferi, hastanelik oldu

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ, HASTANELİK OLDU

Beşiktaş'a devre arasında katılmasına kesin gözüyle bakılan Domagoj Vida, Young Boys maçında kan içinde kaldı, hastanelik oldu.

Tarih : 20 Ekim 2017, 11:00
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yeni Transferi, Hastanelik Oldu(7/10)3

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmaya hazırlandığı Domagoj Vida, Dinamo Kiev'in Young Boys ile oynadığı maçta sakatlandı.

Young Boys ile 2-2 berabere kalan Dinamo Kiev'de Domagoj Vida, beyin sarsıntısı geçirdi ve 79. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI, SHAKHTAR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Hırvat stoperin hastaneye kaldırıldığı ve beyin sarsıntısı geçirdiği belirtildi.

Ukrayna basınında yer alan habere göre; Domagoj Vida, Dinamo Kiev'in Shakhtar ile oynayacakları maçta forma giyemeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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