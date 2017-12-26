Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı bildirimde, "Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

OCAK AYINDA TAKIMA KATILACAK

28 yaşındaki savunmacıya bonservis bedeli ödenmeyecek. Kartal pozu da veren Vida, Ocak ayında takıma katılacak.

Hırvat stoper Beşiktaş'ta 24 numaralı formayı giyecek.

Bu arada Come To Beşiktaş akımı da Vida transferiyle birlikte geri döndü.

Kaynak: haberinburada