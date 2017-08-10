Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunun ilk maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta idmanlar devam ediyor.

NEGREDO MÜTHİŞ YAZDI

Kartal'ın yeni golcüsü Negredo, Tosic ile yaptığı 1e1 gol idmanında rakibini geçerek sol ayağıyla müthiş bir aşırtma vuruş yaptı, Tolga'yı avlayan Negredo, klasını konuşturdu.

Kaynak: haberinburada