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Beşiktaş'ın Yeni Golcüsü Negredo, Attığı Golle Herkesi Mest Etti

BEŞİKTAŞ'IN YENİ GOLCÜSÜ NEGREDO, ATTIĞI GOLLE HERKESİ MEST ETTİ

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Alvaro Negredo, Antalyaspor ile oynanacak maçın idmanında attığı golle klasını konuşturdu.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 14:10
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yeni Golcüsü Negredo, Attığı Golle Herkesi Mest Etti(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunun ilk maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta idmanlar devam ediyor.

NEGREDO MÜTHİŞ YAZDI

Kartal'ın yeni golcüsü Negredo, Tosic ile yaptığı 1e1 gol idmanında rakibini geçerek sol ayağıyla müthiş bir aşırtma vuruş yaptı, Tolga'yı avlayan Negredo, klasını konuşturdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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