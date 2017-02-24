BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva takımını iki maçta da yenerek bir üst tura yükseldi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi belli oldu.
Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği Hapoel Beer Sheva'yı evinde 2-1 yenerek üst tura çıkmaya hak kazandı. Son 16'da Beşiktaş'ın rakibi Osmanlıspor'u eleyen Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Beşiktaş ilk maçını 9 Mart'ta deplasmanda oynayacak.
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