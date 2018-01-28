BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER LİSTESİNDEKİ YILDIZ OYUNCU KULÜBÜNE REST ÇEKTİ!
Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Vagner Love, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüp başkanının maaşını ödemediğini açıkladı.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Alanyasporlu yıldız oyuncu Vagner Love sosyal medya hesabından, "Umarım sözleşme şartlarının farkındadırlar ve gereğini yaparlar. Aksi takdirde, pazarlıklar sona erecek" dedi.
"PAZARLIKLAR SONA ERECEK"
Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Vagner Love, "Alanyaspor başkanı anlaşmamıza sadık kalmak istemiyor. Gecikmiş maaşlarımı ödemek istemiyor. Umarım sözleşme şartlarının farkındadır ve gereğini yerine getirir. Aksi takdirde, pazarlıklar sona erecek." dedi.
Kaynak: haberinburada
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