Borsada Endeksten İki Sıfır Atılıyor
Usta'dan Transfer İtirafı: Onu İstiyorum
Beşiktaş'a Emre Mor Teklifi!
45 Terörist Öldürüldü
Mustafa Ceceli Ayrılığın Perde Arkasını Anlattı
Trump, Bu Kez Eşinin Elini Tutabildi
Samsung Galaxy S9 İçin Hazırlıklar Başladı
Apple Yeni Nesil Ekran Üretimine Başlıyor
Cisco Ve Microsoft Iot İçin Neler Yapıyor?
Sony Bu Yıl İçin Planlarını Açıkladı
Moto G5S Plus İlk Kez Görüldü
Çocuklar Kendi Oyunlarını Yaratıyor!
Tendürek'te İşlem Tamam
Telefon Rehberiniz Silinse De Yedeği Lifebox 'ta Güvende
Beşiktaş'ın Transfer Etmek İstediği Rooney'den Mesaj Var
Borsa Kazandırdı, Altın Ve Döviz Kaybettirdi
Araçlarda Lastik Ne Zaman Değiştirilmeli?
Fransa'dan Türk Ürününe Yasak
Deniz Seki İle Faruk Salman Ayrıldı İddiası
Chiriches'e 5 Milyon Euro

beşiktaş'ın transfer etmek istediği rooney'den mesaj var

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ ROONEY'DEN MESAJ VAR

Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, Mario Mandzukic'in Juventus'la sözleşme yenilemesinin ardından hedefini İngiltere'ye çevirmişti. (Fanatik)

Tarih : 27 Mayıs 2017, 09:40
Puan Ver : Beşiktaş'ın Transfer Etmek İstediği Rooney'den Mesaj Var(7/10)9


Premier Lig temsilcisi Manchester United'ın tecrübeli forveti Wayne Rooney'i gündemine alan Kara Kartal, bu doğrultuda maliyet hesaplamalarına başlamıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şampiyonluk yaşayan ayrıca Community Shield ve Lig Kupası'nda da Kırmızı-Şeytanlar'la birlikte zirveyi kaptırmayan 31 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili olarak suskunluğunu bozdu.



13 SEZONDUR MANU'DA



Dün İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Rooney, 13 sezondur formasını giydiği United'tan ayrılık sinyali vererek, "İngiltere başta olmak üzere birçok kulüpten teklif aldım. Ama kararımı henüz vermedim. Ancak şunu söyleyebilirim; Premier Lig'de Manchester United ve Everton'da oynadım. Bu 2 takım dışında bir Premier Lig takımında oynamam. Ayrılırsam kariyerime başka bir takımda devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Beşiktaş  In  Transfer  Etmek  İstediği  Rooney  Den  Mesaj  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER