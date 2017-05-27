BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ ROONEY'DEN MESAJ VAR
Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, Mario Mandzukic'in Juventus'la sözleşme yenilemesinin ardından hedefini İngiltere'ye çevirmişti. (Fanatik)
Premier Lig temsilcisi Manchester United'ın tecrübeli forveti Wayne Rooney'i gündemine alan Kara Kartal, bu doğrultuda maliyet hesaplamalarına başlamıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şampiyonluk yaşayan ayrıca Community Shield ve Lig Kupası'nda da Kırmızı-Şeytanlar'la birlikte zirveyi kaptırmayan 31 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili olarak suskunluğunu bozdu.
13 SEZONDUR MANU'DA
Dün İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Rooney, 13 sezondur formasını giydiği United'tan ayrılık sinyali vererek, "İngiltere başta olmak üzere birçok kulüpten teklif aldım. Ama kararımı henüz vermedim. Ancak şunu söyleyebilirim; Premier Lig'de Manchester United ve Everton'da oynadım. Bu 2 takım dışında bir Premier Lig takımında oynamam. Ayrılırsam kariyerime başka bir takımda devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
kaynak:sabah
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