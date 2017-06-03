

Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'nda yaptığı tekneli kutlama sırasında taraftarların bulunduğu 2 tekne birbirine sürttü. Teknelerden birinin kenarında oturan 2 taraftar bacaklarından yaralandı.







Kaza saat 13.30 sıralarında Beşiktaş açıklarında meydana geldi. Şampiyon olan Beşiktaş futbol takımının bulunduğu tekneye taraflarlar da çok sayıda tekneyle eşlik ediyordu. İddiaya göre yakılan meşaleler nedeniyle teknelerden birinin kaptanı yandaki tekneyi fark etmedi.







Tekneler birbirine sürterken teknelerden birinin kenarında bacaklarını sarkıtarak oturan iki taraftar yaralandı. Samet Bakan (31) ve Özlem Gelgüzel (30) tekneyle Ortaköy iskelesine götürüldü. Yaralı gençler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bakan ve Gelgüzel'in ameliyata alındığı öğrenildi.







kaynak:sabah