BEŞİKTAŞ'IN TEKNELİ KUTLAMASINDA KAZA
Futbolcu ve taraftarların tekne turu sırasında iki tekne birbirine sürttü. Teknelerden birinden bacaklarını sarkıtarak oturan 2 genç yaralandı.
Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'nda yaptığı tekneli kutlama sırasında taraftarların bulunduğu 2 tekne birbirine sürttü. Teknelerden birinin kenarında oturan 2 taraftar bacaklarından yaralandı.
Kaza saat 13.30 sıralarında Beşiktaş açıklarında meydana geldi. Şampiyon olan Beşiktaş futbol takımının bulunduğu tekneye taraflarlar da çok sayıda tekneyle eşlik ediyordu. İddiaya göre yakılan meşaleler nedeniyle teknelerden birinin kaptanı yandaki tekneyi fark etmedi.
Tekneler birbirine sürterken teknelerden birinin kenarında bacaklarını sarkıtarak oturan iki taraftar yaralandı. Samet Bakan (31) ve Özlem Gelgüzel (30) tekneyle Ortaköy iskelesine götürüldü. Yaralı gençler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bakan ve Gelgüzel'in ameliyata alındığı öğrenildi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar