Beşiktaş, İspanya'nın Real Madrid takımıyla, 2016-2017 sezonunda hem liginde hem de Avrupa kupalarında yenilgi yüzü görmeyen iki ekipten biri oldu.



Beşiktaş ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde (ön elemeler dahil) mücadele eden 80 takım içinde hem liginde hem de Avrupa kupalarında yenilmeyen iki ekip olarak dikkati çekti.



Siyah-beyazlılar 16, İspanyol ekibi ise 17 maçtır iki kulvarda taraftarlarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmadı.



Beşiktaş, ligde 11, "Kupa 1"de 5 maç yaptı



Siyah-beyazlılar, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 11, doğrudan katılma hakkı elde ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maç yaptı.



Oynadığı 16 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 9 galibiyet alıp, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 17 gol gördü.



Süper Lig'de 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 23 gol atıp, 9 gol yerken, Şampiyonlar Ligi'nde 9 gol kaydedip, 8 gole engel olamadı.



Real Madrid de yenilmiyor



Beşiktaş gibi iki kulvarda mağlup olmayan Real Madrid ise liginde 12, "Kupa 1"de ise 5 maça çıktı.



İspanya Birinci Ligi'nde (La Liga) 9 galibiyet, 3 beraberlikle 30 puan toplayan eflatun-beyazlılar, en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önünde lider durumda bulunuyor.



Şampiyonlar Ligi'nde de 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplayan Real Madrid, üst tura çıkmayı garantiledi.







kaynak:fotomaç