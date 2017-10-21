Beşiktaş'ın denize nazır stadı Vodafone Park, dünyanın en iyi stadyumlarının halk oylaması ile belirlendiği "The Stadium Business Design&Development Awards"da finalist oldu.

ANFİELD'A RAKİP OLDU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ın, Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano, Liverpool'un stadı Anfield gibi güçlü statlarla birinci olmak için yarışacağı belirtildi.

OYLAMA 10 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK

Oylamaya katılmak isteyenlerin 10 Kasım Cuma gününe kadar "www.surveymonkey.co.uk" adresinden oy verebileceği ifade edildi.

Kaynak: haberinburada