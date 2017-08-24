BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Süper Lig'in 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplara kalmaya hak kazanan Beşiktaş'ın, rakipleri belli oldu.
Siyah-Beyazlılar, G Grubu'nda Fransa Ligi şampiyonu Monaco, Portekiz Ligi ikincisi Porto ve Bundesliga ikincisi Leipzig ile eşleşti.
İŞTE GRUPLAR
A GRUBU: Benfica, Manchester United, Basel, CSKA Moskova
B GRUBU: Bayern Münih, PSG, Anderlecht, Celtic
C GRUBU: Chelsea, Atletico Madrid, Roma, Qarabag
D GRUBU: Juventus, Barcelona, Olympiacos, Sporting Lizbon
E GRUBU: Spartak Moskova, Sevilla, Liverpool, Maribor
F GRUBU: Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli, Feyenoord
G GRUBU: Monaco, Porto, Beşiktaş, Leipzig
H GRUBU: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL
Kaynak: haberinburada
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