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BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU


Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu
Tarih : 24 Ağustos 2017, 21:10
Puan Ver : Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu(8/10)4

Süper Lig'in 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplara kalmaya hak kazanan Beşiktaş'ın, rakipleri belli oldu.

Siyah-Beyazlılar, G Grubu'nda Fransa Ligi şampiyonu Monaco, Portekiz Ligi ikincisi Porto ve Bundesliga ikincisi Leipzig ile eşleşti.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU: Benfica, Manchester United, Basel, CSKA Moskova

B GRUBU: Bayern Münih, PSG, Anderlecht, Celtic

C GRUBU: Chelsea, Atletico Madrid, Roma, Qarabag

D GRUBU: Juventus, Barcelona, Olympiacos, Sporting Lizbon

E GRUBU: Spartak Moskova, Sevilla, Liverpool, Maribor

F GRUBU: Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli, Feyenoord

G GRUBU: Monaco, Porto, Beşiktaş, Leipzig

H GRUBU: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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