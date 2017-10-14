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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Monaco, Lyon'a 3-2 Yenildi

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİBİ MONACO, LYON'A 3-2 YENİLDİ

Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Monaco, yediği son dakika golüyle deplasmanda Lyon'a 3-2 mağlup oldu.

Tarih : 14 Ekim 2017, 02:20
Puan Ver : Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Monaco, Lyon'a 3-2 Yenildi(8/10)4

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubunda 17 Ekim Salı günü karşılaşacağı Monaco, Fransa Ligi'nda Lyon'a konuk oldu.

Falcao, Jovetic, Fabinho, Sidibe gibi isimlerini dinlendiren Monaco maçı Lyon'un son dakikada bulduğu frkik golüyle 3-2 kaybetti.

MONACO'NUN GOLLERİNİ LOPES VE TRAORE ATTI

Mücadelede Lyon'un gollerini 11. dakikada Mariano Diaz, 23. ve 90. dakikada Nabil Fekir kaydetti. Monaco'nun gollerini 17. dakikada Rony Lopes ve 34. dakikada Adama Traore attı.

Bu sonuçla Lyon puanını 16'ya yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Monaco ise 19 puanla 2. sırada yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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