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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 09:40
Puan Ver : Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu(7/10)3

UEFA Avrupa Ligi'nden Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak olan takımların belli olmasıyla torbalar da kesinleşti. Siyah-beyazlılar kura çekimine 3. torbadan girecek. İşte kura çekimi öncesi torbalar ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

1. Torba: Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, S.Moskova, Shakhtar

2. Torba: Barcelona, Atletico, PSG, Dortmund, Sevilla, Manchester City, Porto, Manchester United

3. Torba: Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Liverpool, Roma, Beşiktaş

4. Torba: Celtic, CSKA, Kopenhag, Sporting, APOEL, Feyenoord, Maribor, Leipzig

KURA ÇEKİMİ YARIN

Grup aşamalarının kura çekimleri, 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da gerçekleştirilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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