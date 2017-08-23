BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nden Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak olan takımların belli olmasıyla torbalar da kesinleşti. Siyah-beyazlılar kura çekimine 3. torbadan girecek. İşte kura çekimi öncesi torbalar ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:
1. Torba: Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, S.Moskova, Shakhtar
2. Torba: Barcelona, Atletico, PSG, Dortmund, Sevilla, Manchester City, Porto, Manchester United
3. Torba: Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Liverpool, Roma, Beşiktaş
4. Torba: Celtic, CSKA, Kopenhag, Sporting, APOEL, Feyenoord, Maribor, Leipzig
KURA ÇEKİMİ YARIN
Grup aşamalarının kura çekimleri, 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da gerçekleştirilecek.
Kaynak: haberinburada
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