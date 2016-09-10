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beşiktaş'ın rakibi kendi liginde galip

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KENDİ LİGİNDE GALİP

Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında karşı karşıya geleceği Benfica, Portekiz Ligi'nde haftayı kayıpsız kapadı.

Tarih : 10 Eylül 2016, 14:22
Puan Ver : Beşiktaş'ın Rakibi Kendi Liginde Galip(8/10)7


 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Benfica, Portekiz Primera Liga'da 4. haftanın açılış mücadelesinde Arouca'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.



Municipal de Arouca Stadı'nda oynanan müsabakada konuk ekip, Nelson Semedo'nun 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.



Benfica, maçın 51. dakikasında Lisandro Lopez'in golüyle skoru 2-0'a taşıdı. Arouca, Walter Gonzalez'in 57. dakikada kaydettiği golle farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma kırmızı-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı








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