

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Benfica, Portekiz Primera Liga'da 4. haftanın açılış mücadelesinde Arouca'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.







Municipal de Arouca Stadı'nda oynanan müsabakada konuk ekip, Nelson Semedo'nun 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.







Benfica, maçın 51. dakikasında Lisandro Lopez'in golüyle skoru 2-0'a taşıdı. Arouca, Walter Gonzalez'in 57. dakikada kaydettiği golle farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma kırmızı-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı