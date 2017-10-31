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Beşiktaş'ın rakibi, en önemli oyuncusunu İstanbul'a getirmiyor

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ, EN ÖNEMLİ OYUNCUSUNU İSTANBUL'A GETİRMİYOR

Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş'la karşılaşacak Monaco, İstanbul'a Falcao ve Sidibe'yi getirmiyor.

Tarih : 31 Ekim 2017, 17:30
Puan Ver : Beşiktaş'ın Rakibi, En Önemli Oyuncusunu İstanbul'a Getirmiyor(8/10)4

Yarın akşam Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Beşiktaş'a konuk olacak Fransız ekibi Monaco'nun maç kadrosu belli oldu.

Monaco'nun resmi sitesinden yayınlanan kadroda yıldız futbolcular Radamel Falcao ve Sidibe yer almadı.

İşte Monaco'nun Beşiktaş maçı kadrosu:

Kaleciler: Subasic, Benaglio, Seydou SyDefans: Glik, Jemerson, Jorge, Raggi, TouréOrta saha: Boschilia, Fabinho, Lemar, Moutinho, N'Doram, Rony Lopes, Tielemans Forvet: Baldé, Carrillo, Diakhaby, Ghezzal, Jovetic

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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