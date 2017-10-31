BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ, EN ÖNEMLİ OYUNCUSUNU İSTANBUL'A GETİRMİYOR
Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş'la karşılaşacak Monaco, İstanbul'a Falcao ve Sidibe'yi getirmiyor.
Yarın akşam Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Beşiktaş'a konuk olacak Fransız ekibi Monaco'nun maç kadrosu belli oldu.
Monaco'nun resmi sitesinden yayınlanan kadroda yıldız futbolcular Radamel Falcao ve Sidibe yer almadı.
İşte Monaco'nun Beşiktaş maçı kadrosu:
Kaleciler: Subasic, Benaglio, Seydou SyDefans: Glik, Jemerson, Jorge, Raggi, TouréOrta saha: Boschilia, Fabinho, Lemar, Moutinho, N'Doram, Rony Lopes, Tielemans Forvet: Baldé, Carrillo, Diakhaby, Ghezzal, Jovetic
Kaynak: haberinburada
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