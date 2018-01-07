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Beşiktaş'ın rakibi Bayern, rakibini dağıttı

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BAYERN, RAKİBİNİ DAĞITTI

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Katar'ın El Ehli takımını 6-0 mağlup etti.

Tarih : 07 Ocak 2018, 12:10
Puan Ver : Beşiktaş'ın Rakibi Bayern, Rakibini Dağıttı(6/10)2

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih, hazırlık maçında Katar temsilcisi El Ehli'yi 6-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Katar'ın başkenti Doha'da oynanan mücadelenin ilk yarısını, 38. dakikada Sandro Wagne'nin attığı golle 1-0 üstün tamamladı.

İKİNCİ YARI FIRTINA GİBİ

Alman temsilcisine farkı getiren golleri, 53. dakikada Corentin Tolisso, 57. dakikada Arjen Robben, 67. dakikada Kingsley Coman, 73. dakikada Niklas Dorsch ve 88. dakikada Niklas Süle kaydetti.

Bayern Münih, ligin ikinci yarısındaki ilk maçında 12 Ocak Cuma günü deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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