BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BAYERN, RAKİBİNİ DAĞITTI
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Katar'ın El Ehli takımını 6-0 mağlup etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih, hazırlık maçında Katar temsilcisi El Ehli'yi 6-0 mağlup etti.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Katar'ın başkenti Doha'da oynanan mücadelenin ilk yarısını, 38. dakikada Sandro Wagne'nin attığı golle 1-0 üstün tamamladı.
İKİNCİ YARI FIRTINA GİBİ
Alman temsilcisine farkı getiren golleri, 53. dakikada Corentin Tolisso, 57. dakikada Arjen Robben, 67. dakikada Kingsley Coman, 73. dakikada Niklas Dorsch ve 88. dakikada Niklas Süle kaydetti.
Bayern Münih, ligin ikinci yarısındaki ilk maçında 12 Ocak Cuma günü deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Cenk Tosun'a Erdoğan'dan Büyük Jest! Telefonla Arayıp Tebrik Etti
- Fenerbahçeli Yıldızların Bu Görüntüsü Olay Oldu
- Başkan Resmen Açıkladı: Arda Turan'ı Transfer Edebiliriz
- İzmir'deki At Yarışında Talihsiz Kaza! Ayağı Kırıldı, İğneyle Uyutuldu
- Formayı Giydi, Beşiktaş'ın Cebi Doldu! İşte Rekor Bonservis Bedeli
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar