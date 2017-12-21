BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BAYERN MÜNİH, KUPADA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
Almanya Kupasında sahasında Borussia Dortmun'u ağırlayan Bayern Münih, Boateng ve Müller'in attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Almanya Kupasında Bayern Münih, Borussia Dortmund ile karşılaştı. Sahasında Borussia Dortmun'u konuk eden Bayern Münih, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale çıktı.
GOLLER BOATENG VE MULLER'DEN GELDİ
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Bayern Münih'e galibiyeti ve turu getiren golleri 12'de Jerome Boateng ve 40'ta Thomas Müller kaydetti.
Borussia Dortmund'un tek sayısı Andriy Yarmolenko'dan geldi.
Jupp Heynckes yönetimindeki Bayern Münih, son 5 resmi maçından da galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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