BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BAYERN MÜNİH DURDURULAMIYOR!
Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih, Bundesliga'da Mainz'ı 2-0'lık skorla mağlup etti ve ligde üst üste 8. galibiyetini aldı.
Mainz - Bayern Münih maçında kazanan, 2-0'lık skorla Bayern Münih oldu. Almanya Bundesliga'nın 21. haftasındaki mücadele, Opel Arena'da oynandı.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 33. dakikada Ribery ve 44. dakikada James Rodriguez'den geldi.
BAYERN MUNIH PUANINI 53'E ÇIKARDI
Bu sonucun ardından üst üste 8. maçından da galibiyetle ayrılan Bayern Münih, 53 puanla ligin zirvesinde rahat gidişatını sürdürdü. Mainz ise 20 puanla 15. basamakta kaldı.
Bundesliga'nın 22. haftasında Bayern Münih evinde Schalke ile karşılaşacakken, Mainz ise deplasmanda Hoffenheim'a konuk olacak.
Kaynak: haberinburada
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