Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile oynadığı mücadelede siyah-beyazlılar kötü bir haberle karşılaştı.

PEPE'NİN YERİNE ANDERSON TALİSCA DAHİL OLDU

Beşiktaş defansının önemli ismi Pepe, karşılaşmanın 56. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Portekizli oyuncu kenara alınırken, yerine Anderson Talisca dahil oldu.

Kenarda ilk müdahaleleri yapılan Pepe'nin son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

Kaynak: haberinburada