BEŞİKTAŞ'IN PORTEKİZLİ YILDIZI PEPE OSMANLISPOR MAÇINDA SAKATLANDI
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Osmanlıspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile oynadığı mücadelede siyah-beyazlılar kötü bir haberle karşılaştı.
PEPE'NİN YERİNE ANDERSON TALİSCA DAHİL OLDU
Beşiktaş defansının önemli ismi Pepe, karşılaşmanın 56. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Portekizli oyuncu kenara alınırken, yerine Anderson Talisca dahil oldu.
Kenarda ilk müdahaleleri yapılan Pepe'nin son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.
Kaynak: haberinburada
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